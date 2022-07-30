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Политика30 июля 2022 17:27

Киевские власти намерены вывезти 220 тысяч человек с подконтрольной Украине части ДНР

Вице-премьер Верещук заявила, что эвакуация будет обязательной для всех жителей региона
Мария ПАВЛОВА
Киевские власти заявили об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Украине территории Донбасса.

Киевские власти заявили об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Украине территории Донбасса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти намерены провести обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Укаине части Донбасса. Об этом в субботу 30 июля пишет ТАСС со ссылкой на украинского вице-премьера Ирину Верещук.

Верещук заявила украинским СМИ, что эвакуация будет проводиться в связи с тем, что на этой территории нет надлежащего газового и электроснабжения и будет обязательной для жителей региона.

«33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», - сказала вице-премьер.

Сообщается, что речь идет о том, чтобы вывезти 220 тысяч человек.

«Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», - сказала Верещук, добавив, что те, кто откажется от эвакуации, должен будет дать подписку, что он осознает последствия своего поступка.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин рассказал, что Мариуполь может быть полностью восстановлен за три года.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.