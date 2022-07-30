Киевские власти намерены вывезти 220 тысяч человек с подконтрольной Украине части ДНР

Киевские власти заявили об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Украине территории Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти намерены провести обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Укаине части Донбасса. Об этом в субботу 30 июля пишет ТАСС со ссылкой на украинского вице-премьера Ирину Верещук.

Верещук заявила украинским СМИ, что эвакуация будет проводиться в связи с тем, что на этой территории нет надлежащего газового и электроснабжения и будет обязательной для жителей региона.

«33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», - сказала вице-премьер.

Сообщается, что речь идет о том, чтобы вывезти 220 тысяч человек.

«Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», - сказала Верещук, добавив, что те, кто откажется от эвакуации, должен будет дать подписку, что он осознает последствия своего поступка.

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