Пластический хирург объяснила, как безопасно загорать при большом количестве родинок Фото: Иван МАКЕЕВ

О вреде солнечных лучей известно давно. Ультрафиолет может вызывать онкологические заболевания, особенно в зоне риска люди, на теле которых большое количество родинок.

Косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова объяснила, как безопасно находиться на солнце таким людям.

- Родинки есть врожденные и приобретенные. Большинство – вторых, они менее чувствительны к ультрафиолету и в них реже развивается меланома, - говорит косметолог Пятому каналу.

Солнечные лучи как раз могут провоцировать меланому. Особенно опасно солнце для родинок с выраженным пигментом, которые сильно возвышаются над уровнем кожи. Часто такие родинки имеют неровные или расплывчатые границы.

У мужчин опасные невусы чаще локализуются на спине, а у женщин — на ногах. В зоне риска люди со светлой кожей, у нее слабая защита от УФ, светлыми глазами и такими же волосами, а также рыжеволосые. Пожилые и те, у кого более 50 родинок.

Новообразования очень чувствительны к ультрафиолету, так что отравляясь на пляж нужно правильно защищать кожу.

Находиться на солнце нужно с утра и до полудня. А с 12 и до 16 часов самое опасное солнце, УФ-излучение особенно сильное. Обязателен солнцезащитный крем, и одежда, которая прикрывает родинки.

- А в солярии на них можно приклеивать специальную защитную пленку, туже самую, что на ареолы, - заключила эксперт.

Кстати, быстрый рост родинки, изменение ее формы или цвета, увеличение выпуклости над поверхностью кожи, возникновение язвы и выпадение волос рядом может сигнализировать о перерождении родинки в злокачественную.

Порой достаточно вовремя удалить потенциально опасную родинку, чтобы потом забыть о проблеме, пишет Российская газета.

Не удаленные с ладоней, стоп и слизистых родинки могут превратиться в злокачественные образования, пишет Life.