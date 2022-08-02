Украинцы переходят на сторону России из-за репрессий Киева

Американский обозреватель рассказал, почему украинцы отдают свои симпатии России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине участились случаи, когда граждане так или иначе переходят на сторону России. Мнение о том, почему так происходит, выразил обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

По мнению Тобина, украинцев отпугивает шпиономания, которой страдают киевские власти. Для президента Украины Владимира Зеленского и украинского правительства поиски «измены» стали навязчивой идеей, пишет журналист, отметив, что решение украинского президента уволить руководство службы безопасности является ярким показателем этого.

«То, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — пишет Джонатан Тобин.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как СБУ открыла охоту на людей, желающих эвакуироваться с Украины в Россию.

Тем временем учителей на востоке Украины обязали доносить на школьников за симпатии к России.

Также Минобороны России сообщило, что военные из двух бригад ВСУ массово дезертируют. Речь идет о бригадах на запорожском и харьковском направлениях, уточнили в ведомстве.