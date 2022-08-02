Минобороны РФ: Азербайджан три раза за сутки нарушил режим прекращения огня в Карабахе

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За сутки в Карабахе со стороны ВС Азербайджана было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны. Об этом говорится в заявлении на сайте российского Минобороны.

Отмечается, что в результате этих действий получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

- Командованием российских миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована. Изменений линии соприкосновения сторон не допущено, - отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Также в министерстве уточнили, что российские миротворцы ведут в круглосуточном режиме контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.

Ране сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в частности реализацию трехсторонних соглашений.