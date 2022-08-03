Пекин призвал Вашингтон вывести из Европы все ядерное оружие Фото: REUTERS

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что США должны вывести все ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах.

- Америке следует вывести все ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любых других регионах. Соответствующие неядерные государства должны строго соблюдать положения договора (о нераспространении ядерного оружия), - завил Цун во время своего выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Представитель Китая отметил, что "так называемые совместные ядерные миссии" противоречат условиям договора и повышают риски ядерных конфликтов.

Напомним, 1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного вооружения только в экстремальных условиях и для защиты своих жизненных интересов. при этом он отметил, что пока главной ролью ядерного оружия США является сдерживание ядерных атак на Соединенные Штаты, их партнеров и союзников.