Байден оценил визит Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден отреагировал на решение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Пока не уточнялся, в какой именно степени данный визит, соответствует интересам Вашингтона.

Как сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, обычно глава государства не дает комментариев относительно поездок членов Конгресса.

- Как я заявил, он уважает ее решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями, - отметил Кирби.

Напомним, 2 августа самолет с главой Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сел на Тайване. О планирующемся визите Пелоси на Тайвань стало известно в конце июля 2022 года. Однако в Китае крайне негативно восприняли этот визит, посчитав поездку Пелоси недопустимой.