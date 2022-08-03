Пленный украинец раскрыл, как проходит подготовка солдат в ВСУ Фото: REUTERS

Попавший в плен военнослужащий первого мотострелкового батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Яслышин рассказал о подготовке в украинской армии попавших под мобилизацию граждан.

"Два раза на полигон съездили стрелять. Первый раз, может, 20 патронов, во второй, может быть, на десяток больше. Это и все наше обучение было.<...> Сидели, молились, чтобы не разбомбило. Окоп был от стенки до стенки, то есть тяжело не попасть. Нас было человек пять. Я удивлен, что мы выжили", - приводит его слова "Пятый канал".

По словам мужчины, он не хотел воевать и пытался избежать мобилизации в ВСУ, однако на выезде его остановили для проверки документов и тут же вручили повестку.

Как рассказывал ОТР, в ВСУ серьезные проблемы с вооружением. Части отступают. Некоторые, чтобы их не обвинили в дезертирстве, даже записывают видеообращения, где показывают оружие времен Первой мировой. Солдаты ВСУ говорят: «Этим мы воевали против вертолетов, которые обсыпали нас ракетами. И артиллерии, которая чем дальше, тем большим калибром сравнивала с землей наши окопы».

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.