Военная спецоперация на Украине 3 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 августа 2022 года.

Глава Межведомственного координационного штаба РФ по гумреагированию Михаил Мизинцев сообщил, что в Херсонской области украинские боевики расстреляли автобус с гражданскими, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории. Также он добавил, что с помощью провокации ВСУ намерены обвинить Россию в неизбирательных ударах.

Первое судно с украинским зерном, вышедшее из Одессы в рамках стамбульской зерновой сделки, прибыло в Турцию, сообщили в Министерство обороны Турции. Осмотр судна совместной наблюдательной группой запланирован на утро 3 августа.

На Украине участились случаи, когда граждане так или иначе переходят на сторону России. Мнение о том, почему так происходит, выразил обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин. По его мнению, украинцев отпугивает шпиономания, которой страдают киевские власти. Для президента Украины Владимира Зеленского и украинского правительства поиски "измены" стали навязчивой идеей, пишет журналист, отметив, что решение украинского президента уволить руководство службы безопасности является ярким показателем этого.