Аналитик Зельцер спрогнозировал рост доллара в августе до 67 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, кто в конце лета 2022 года факторы, которые способствуют укреплению рубля, в августе могут начать ослабевать.

Аналитик обратил внимание, что сейчас все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся.

По мнению эксперта, в связи с этим можно допустить, что доллар и евро начнут расти в цене. А в августе американская валюта и вовсе может достичь 65-67 рублей. Об этом Зельцер рассказал агентству "Прайм".

Кстати, Центробанк России установил на 3 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,1595 рубля, что на 1 рубль 89,11 копейки меньше показателя на предыдущую дату. Официальный курс евро на ту же дату ЦБ РФ понизил на 1 рубль 98,12 копейки - до 61,2656 рубля.