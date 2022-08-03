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Экономика3 августа 2022 6:10

Шредер призвал власти Германии запустить "Северный поток - 2"

Политик подчеркнул, что при усугублении энергетического кризиса немцы спросят, почему газопровод простаивает без дела
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Герхард Шредер

Герхард Шредер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить население и немецкие компании голубым топливом. Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналу Stern.

"Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - аргументировал Шредер.

По его словам, если не пойти на эту меру, то может усугубиться энергетический кризис, а жители Германии начнут задаваться вопросом, почему у них дефицит газа, в то время как "Северный поток – 2" простаивает по решению немецких властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек выразил мнение, что запуск газопровода "Северный поток - 2" станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей.