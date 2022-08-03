Шредер призвал власти Германии запустить "Северный поток - 2"

Герхард Шредер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить население и немецкие компании голубым топливом. Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналу Stern.

"Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - аргументировал Шредер.

По его словам, если не пойти на эту меру, то может усугубиться энергетический кризис, а жители Германии начнут задаваться вопросом, почему у них дефицит газа, в то время как "Северный поток – 2" простаивает по решению немецких властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек выразил мнение, что запуск газопровода "Северный поток - 2" станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей.