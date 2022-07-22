В ФРГ назвали запуск «Северного потока-2» поражением перед Россией

В Германии заявили, что запуск Северного потока-2 станет символом разрушения европейских ценностей. Фото: REUTERS

Запуск газопровода «Северный поток-2» станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

Министр выразил мнение, что Германия не должна допустить запуск «Северного потока-2».

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», - цитирует Хабека ZDF.

Вице-канцлер предложил в качестве вариантов решения проблемы экономию энергоресурсов и поиск альтернативных поставщиков газа.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», напомнив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

В то же время турецкий эксперт рассказал, как Турция сможет зарабатывать на перепродаже российского газа в ЕС в случае эмбарго.