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Экономика22 июля 2022 3:49

В ФРГ назвали запуск «Северного потока-2» поражением перед Россией

Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что начало работы газопровода станет символом разрушения европейских ценностей
Мария ПАВЛОВА
В Германии заявили, что запуск Северного потока-2 станет символом разрушения европейских ценностей.

В Германии заявили, что запуск Северного потока-2 станет символом разрушения европейских ценностей.

Фото: REUTERS

Запуск газопровода «Северный поток-2» станет капитуляцией Германии перед Россией и символом разрушения европейских ценностей. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

Министр выразил мнение, что Германия не должна допустить запуск «Северного потока-2».

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», - цитирует Хабека ZDF.

Вице-канцлер предложил в качестве вариантов решения проблемы экономию энергоресурсов и поиск альтернативных поставщиков газа.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», напомнив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

В то же время турецкий эксперт рассказал, как Турция сможет зарабатывать на перепродаже российского газа в ЕС в случае эмбарго.