Следствие просит продлить домашний арест Владимира Мау до 7 ноября 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователь Министерства внутренних дел РФ просит Тверской суд Москвы продлить срок домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, до 7 ноября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что заседание по этому делу запланировано на пятницу, 5 августа, в 12:00 мск.

«В Тверской районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ ГУ МВД РФ по Москве о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Александровича Мау ... Следствие просит продлить меру пресечения до 7 ноября», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря суда Ксении Розиной.

Напомним, Владимир Мау, которого обвиняют в мошенничестве, согласно решению Тверского суда Москвы, должен находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до воскресенья, 7 августа. Как писал сайт KP.RU, ректору вменяется нанесение ущерба в 21 миллион рублей путем фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС. Подсудимый отверг эти обвинения.