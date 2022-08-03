Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к эксплуатации

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал на предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре осмотреть полученную после ремонта в Канаде турбину для газопровода «Северный поток». Как заявил глава немецкого правительства, данная турбина готова к эксплуатации

По его словам, со стороны Германии «нет причин», по которым турбина для «Северного потока» не могла бы быть отправлена в Россию.

«Турбина работоспособна», - заявил глава немецкого правительства, добавив, что со стороны Германии «ничего не противодействует ее транспортировке в Россию», а российская сторона, по его словам, должна сообщить, «что она нуждается в ней», предоставив также таможенные и транспортные документы.

Политик также заявил, что стороны Европейского Союза, Великобритании и Канады есть все необходимые документы. «Нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины … Невыполнение поставок не имеет технических причин», - сказал он.

Ранее сообщалось, что турбина компании Siemens, которая необходима для полноценной работы «Северного потока», застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения с российской стороны.