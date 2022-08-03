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Экономика3 августа 2022 8:09

Шольц отверг идею использования "Северного потока - 2" для поставок газа в Евросоюз

Канцлер ФРГ заявил, что использование этого газопровода "не имеет разумного смысла"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования газопровода «Северный поток - 2» для обеспечения газом Европейского союза, заявив, что у Москвы есть другие возможности для поставок голубого топлива.

Шольц заявил, что процесс сертификации «Северного потока – 2» прекратили «по веским причинам». «Есть достаточно мощностей у "Северного потока", нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе», - заявил глава немецкого правительства, отметив, что использование этого газопровода «не имеет разумного смысла».

Напомним, накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал немецкие власти рассмотреть запуск «Северного потока – 2», чтобы обеспечить население и компании страны газом. По его словам, если не пойти на эту меру, то может усугубиться энергетический кризис.