Маршрутка подорвалась на мине "Лепесток" на окраине Донецка Фото: Дмитрий СТЕШИН

Маршрутное такси подорвалось на мине «Лепесток» на северной окраине Донецка. Об этом в среду, 3 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский Рудник», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Кулемзин отметил, что, по дополнительной информации, такие боеприпасы нашли и на Кремлевском проспекте, а также улицах Вахрушева и Шверника.

Напомним, с конца июля украинская армия начала обстреливать территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) боеприпасами, который содержат противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Как писал сайт KP.RU, накануне, в минувшие воскресенье, 31 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Макеевка в ДНР из реактивной системы залпового огня «Ураган», оснащенной минами «Лепесток».