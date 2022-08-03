Шредер не намерен прекращать контакты с Путиным из-за спецоперации на Украине

Герхард Шредер Фото: REUTERS

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не собирается прекращать контакты с российским лидером Владимиром Путиным из-за специальной военной операции России на Украине. Слова политика приводит издание Stern.

По словам Шредера, критика в немецких политических кругах и угрозы введения персональных санкций никак не повлияют на это решение.

"Принесет ли личное дистанцирование от Владимира Путина кому-нибудь пользу? - подчеркнул экс-канцлер ФРГ. - Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой".

Шредер добавил, что он неоднократно получал письма от немцев, которые благодарили его за поддержание открытых каналов связи с Россией.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Герхарда Шредера с Владимиром Путиным в Москве. Как сообщила представитель Кремля, Шредер был весьма обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом в Европе, поэтому попросил Путина представить видение ситуации российской стороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, а том же интервью Герхард Шредер выразил мнение, что Россия хочет урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. Он также обратил внимание, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится выступить посредником в организации переговорного процесса.