Шредер считает, что Россия настроена урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Герхард Шредер Фото: REUTERS

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выразил мнение, что Россия хочет урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. Соответствующее заявление политик сделал в интервью изданию Stern.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - отметил Шредер.

Он также обратил внимание, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится выступить посредником в организации переговорного процесса. Однако "без согласия Вашингтона это не сработает", уверен бывший канцлер.

Шредер назвал ошибочной позицию некоторых западных лидеров, которые заранее приготовились воспринимать возможные уступки Украины как "мир, продиктованный Россией".

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же интервью Герхард Шредер призвал власти Германии рассмотреть запуск газопровода "Северный поток — 2", чтобы обеспечить население и немецкие компании голубым топливом.

Шредер также заявил, что экс-глава немецкого правительства Ангела Меркель и занимавший в то время пост главы Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли "мудрое решение" на саммите НАТО в 2008 году, не допустив вступления Украины в Североатлантический альянс.