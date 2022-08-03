Первый сухогруз с украинским зерном Razoni вошел в пролив Босфор Фото: REUTERS

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni после проведенного в Стамбуле досмотра, который в среду, 3 августа, провела инспекционная группа Совместного координационного центра (СКЦ), снялся с якоря около стамбульского берега и вошел в пролив Босфор.

Сухогруз сопровождает катер береговой охраны Турции. После прохождения Босфора сухогруз выйдет в Мраморное море, а далее проследует в пролив Дарданеллы, после чего пройдет Эгейское и Средиземное моря, прежде чем дойдет до конечной точки маршрута, которой является Ливан.

Напомним, ранее Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

Как писал сайт KP.RU, данный договор предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.