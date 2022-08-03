Собчак сообщила, что у Чубайса подтвердился синдром Гийена-Барре

У Чубайса подтвердился синдром Гийена-Барре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи подтвердили диагноз бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, госпитализированного на прошлой неделе с синдромом Гийена – Барре». Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена – Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации: плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», – написала она в своем Telegram-канале.

Некоторые СМИ списывают диагноз Чубайса на коронавирус, сообщила Собчак, отметив, что экс-глава «Роснано» переболел COVID-19 два года назад, а вакцинировался в последний раз прививку полгода.

Напомним, Чубайс попал в реанимацию в воскресенье, 31 июля.

Как писал сайт KP.RU, при синдроме Гийена – Барре иммунная система начинает отключать периферическую нервную систему, то есть организм воюет сам с собой. Спусковыми механизмами при этом могут стать вакцинация или инфекция.