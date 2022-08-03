Владелец KFC и Pizza Hut сообщил о ребрендинге ресторанов в России

Все рестораны KFC в РФ будут переименованы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рестораны KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию. Об этом говорится на сайте владельца сетей Yum! Brands.

В опубликованных материалах говорится о том, что в июне 2022 года компания уже завершила передачу Pizza Hut в РФ местному оператору и он уже начал процесс проведения ребрендинга, руководствуясь концептом, не связанным с Yum! Brands.

Переговоры о передаче ресторанов KFC еще идут. Предполагается, что новому владельцу будут проданы будут все рестораны KFC в России, включая заведения, работающие по франшизе. Местный оператор возьмет на себя ответственность за ребрендинг.

Какими будут новые названия заведений обоих сетей, пока не уточняется.

Ранее сеть пиццерий Pizza Hut в РФ приобрела российская компания «Ной-М». Согласно неподтвержденной информации, сумма сделки составила около 300 млн рублей. Глава компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров сообщал, что примерно такую же сумму и стоят оборудование и помещения, в которых расположены рестораны Pizza Hut.