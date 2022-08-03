Huawei закрыла свой российский интернет-магазин Фото: REUTERS

Китайский производитель смартфонов и сетевого оборудования Huawei остановил продажи в своем российском интернет - магазине VMALL. Теперь при переходе на сайт появляется сообщение о том, что магазин прекратил свою работу с 1 августа 2022 года.

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», - говорится в заявлении.

Huawei сообщает, что все заказанные ранее товары будут доставлены покупателям в срок. Кроме того, в силе остается гарантийное обслуживание. Компания не уточнила, с чем связан уход из российского рынка, а также о планах возвращения VMALL в Россию.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Huawei сократила численность сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, на 50%. Как сообщало «Известия» со ссылкой на представителей индустрии, компания также прекратила набор нового персонала в стране.