Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке для убийства свидетелей преступлений Киева Фото: REUTERS

Власти Украины отдали приказ Вооруженным силам нанести удар по СИЗО в Еленовке для того, чтобы убрать свидетелей своих преступлений, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», – сказал замглавы Минобороны РФ на брифинге.

Как считает Фомин, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы на Западе дали единую оценку событиям в Еленовке, совпадающую с трактовкой Киева.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины обстреляли СИЗО в Еленовке, в которой находились участники националистического батальона «Азов»*. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека.

*Запрещенная в России террористическая организация