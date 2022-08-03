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Политика3 августа 2022 14:50

Минобороны России объяснило, зачем ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке

Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке для убийства свидетелей преступлений Киева
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке для убийства свидетелей преступлений Киева

Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке для убийства свидетелей преступлений Киева

Фото: REUTERS

Власти Украины отдали приказ Вооруженным силам нанести удар по СИЗО в Еленовке для того, чтобы убрать свидетелей своих преступлений, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа», – сказал замглавы Минобороны РФ на брифинге.

Как считает Фомин, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы на Западе дали единую оценку событиям в Еленовке, совпадающую с трактовкой Киева.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины обстреляли СИЗО в Еленовке, в которой находились участники националистического батальона «Азов»*. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека.

*Запрещенная в России террористическая организация