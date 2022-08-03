Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа Фото: REUTERS

Болгарская компаний «Булгаргаз» ведет переговоры с российским холдингом «Газпром» о возобновлении поставок газа, сообщил председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийски.

«Переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт. Речь идет о договоре, которые мы имеем до конца года», – рассказала он в интервью телеканалу NOVA.

Как считает Топчийски, теоретически российская сторона может изменить свои условия по оплате поставок газа. Он также отметил, что в Болгарии развивается газовый кризис, и цены на топливо в августе вырастут на 60%. По его словам, Болгарии на зимний сезон сейчас не хватает около 40% газа.

Как писал сайт KP.RU, в апреле «Газпром» прекратил поставки голубого топлива болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за отказа платить в рублях. В российском холдинге напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в российской валюте. На конец рабочего дня 26 апреля платежи осуществлены не были.