В парламенте Швейцарии назвали санкции против России нарушением конституции Фото: pixabay.com

Введение Швейцарией новых санкций против России противоречат конституции страны, считает секретарь Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер.

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – заявила парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 3 августа, Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота, присоединившись к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Также запрещены другие операции с золотыми изделиями из России, такие, как транспортировка и покупка.

Федеральный совет Швейцарии отметил, что ни одна из антироссийских мер не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией, поскольку Берн привержен борьбе с глобальным продовольственным и энергетическим кризисом.