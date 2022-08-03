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Экономика3 августа 2022 13:23

Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота в рамках 7-го пакета санкций

Запрещены покупка, импорт и транспортировка золотых изделий из России
Мария ПАВЛОВА
Швейцария ввела эмбарго в отношении российского золота.

Швейцария ввела эмбарго в отношении российского золота.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота в рамках седьмого пакета антироссийских санкций. Также запрещены другие операции с золотыми изделиями из России, такие, как транспортировка и покупка.

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - сказано в пресс-релизе, опубликованном на правительственном сайте Швейцарии в среду 3 августа.

Федеральный совет Швейцарии отметил, что ни одна из антироссийских мер не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией.

«Швейцария привержена борьбе с глобальным продовольственным и энергетическим кризисом», - сказано в пресс-релизе.

Ранее США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц. Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Также в Минфине США добавили в перечень ограничений по РФ 13 физлиц и свыше 30 компаний, а также две яхты, якобы связанные с Россией.