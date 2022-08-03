Минобороны РФ заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне нагорно-карабахского конфликта. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана отмечается в среду 3 августа в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщило Минобороны России.

Сообщается, что инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

«В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», - говорится в бюллетене российского оборонного ведомства о деятельности миротворцев РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Сообщается, что российские миротворцы провели патрулирование по двум маршрутам, речь идет о Мардакертском и Мартунинском районах. Командование миротворческого контингента РФ принимает меры для стабилизации обстановки совместно с представителями армянской и азербайджанской сторон, также для предотвращения возможных инцидентов поддерживает взаимодействие с генштабами вооруженных сил обеих сторон.

Ранее Киев заявил об отзыве сорока своих миротворцев из Косово.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе длится уже более тридцати лет. О том, как он начался и почему не урегулирован за такое длительное время, читайте здесь на kp.ru.