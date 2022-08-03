Киев заявил об отзыве своих миротворцев из Косово

Киев заявил, что отзывает 40 своих миротворцев из Косово.
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Киев отзывает своих миротворцев из Косово. Об этом пишут в среду 3 августа СМИ со ссылкой на командование вооруженных сил Украины.
Речь идет о 40 украинских военнослужащих, которые принимают участие в миротворческой миссии KFOR по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО, пишет РИА Новости.
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