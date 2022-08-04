Белоруссия на конференции по ДНЯО подтвердила свой безъядерный статус

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Представитель Белоруссии, в ходе конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что страна останется безъядерной.

Дипломат подчеркнул, что все слухи по вопросу изменения безъядерного статуса Белоруссии, беспочвенны. Он сообщил, что страна также не отклоняется от соглашении по ДНЯО, пишут РИА Новости.

Минский представитель также добавил, что его страна осознанно отказывается от обладания ядерным оружием и не будет менять свою позицию, несмотря на гонку вооружений.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. Президент подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства в рамках двустороннего соглашения с США о сокращении и ограничении ядерного оружия.