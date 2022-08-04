СК РФ установит личности причастных к расстрелам российских военнопленных

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Следственный комитет Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале сообщил, что устанавливает личности украинских военных, которые устроили зверства по отношению к российским военнопленным. Инцидент произошел в марте-апреле в районе Черниговщины.

Поводом для расследования стало видео, на котором украинские военные расстреляли безоружных российских солдат и оставили их на дороге. По данным СК РФ, инцидент произошел в районе Черниговщины в конце марта-начале апреля. Предположительно, к зверствам имеют отношения боевики из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*.

В СК РФ отметили, что подобные действия украинской армии нарушают требования Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Ранее, как писала KP.RU, дипломат Вишневецкий сообщил о случаях нападения украинских военных на ядерные объекты. Провокации со стороны Украины по отношению к Запорожской АЭС и Чернобыльской АЭС были зафиксированы несколько раз с начала спецоперации.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.