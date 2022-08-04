МИД РФ: российские военные не наносят ущерб украинским АЭС

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий выступил на Обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке. В своем докладе он рассказал о случаях нападения украинских войск на ядерные объекты, пишет РИА Новости.

По словам Вишневецкого, 4 марта 2022 года, войска Украины организовали перестрелку из здания, которое прилегает к Запорожской АЭС. Через несколько дней, 9 марта, украинскими военными была подорвана линия передач, которая обеспечивала питание системы охлаждения хранилища отработанного топлива Чернобыльской АЭС.

27 апреля, добавил дипломат, киевские власти осуществили провокацию относительно Запорожской АЭС, направив туда два беспилотника. Один из них был сбит в Энергодаре. Вишневецкий добавил, что оба беспилотника идентифицированы как польские Warmate. По мнению дипломата, действия Варшавы в данном инциденте можно назвать пособничеством ядерному терроризму.

Провокации повторились 18 и 20 июля. Вишневецкий сообщил, что у российской стороны есть фото и-видео доказательства.

Подобные действия Украины подтверждают намерение киевских властей на создание ядерных катастроф, добавил дипломат. Россия, в свою очередь, регулярно информирует о подобных инцидентах МАГАТЭ.

Ранее на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия представитель Белоруссии подтвердил безъядерный статус страны, которого она планирует придерживаться. Представитель КНДР заявил, что никто не имеет права обвинять Пхеньян из-за обладания ядерным оружием, т.к. Северная Корея давно вышла из ДНЯО.

Владимир Путин на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что что в ядерной войне не может быть победителей. Он добавил, Россия полностью исполнила свои обязательства в рамках двустороннего соглашения с США о сокращении и ограничении ядерного оружия.