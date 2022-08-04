Зеленский намерен провести прямые переговоры с главой КНР по конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине .

"Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно", - сказал он в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, Китай - "это очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.