Военная спецоперация на Украине 4 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года.

Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами большой дальности по базе ВСУ во Львовской области. Ранее туда были доставлены польские боеприпасы и вооружения. Об этом сообщил представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова готова завершить украинский конфликт, однако произойти это должно на условиях Москвы.

Также позднее Песков подтвердил готовящуюся встречу экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и президента России. Переговоры пройдут в Москве.

В свою очередь Шредер заявил, что не планирует разрывать контакты с Россией и Владимиром Путиным из-за специальной военной операции.

Также главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено почетное звание героя Луганской народной республики. Награду он получил из рук Леонида Пасечника, главы ЛНР, который поблагодарил главу Чечни за помощь при освобождении республики.

Командующий украинского оперативного командования “Юг” Андрей Ковальчук заявил о готовности киевских властей мобилизовать еще около половины миллиона человек.

Замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что с начала спецоперации Россия и Украина провели обмен пленными и телами погибших уже 27 раз. Он подчеркнул, что поддержку в этом оказывал Международный комитет Красного креста.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд не может квалифицировать действия России в ходе спецоперации на Украине как “агрессию”.