Япония намерена сохранить участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна намерена сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2».

"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", - сказал он журналистам. Его слова приводит ТАСС.

По словам Мацуно, проект крайне важен с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок газа: на «Сахалин — 2» приходится около 8% японского импорта СПГ.

Ранее главы МИД и министерств экономики Японии и Соединенных Штатов Америки провели переговоры. Токио уведомил Вашингтон о планах сохранить долю в «Сахалине-2». Министр экономики Японии сообщил, что Токио призывают выйти из проекта, но выход японских компаний из «Сахалина-2» лишь увеличит доходы России

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО.