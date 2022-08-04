В Чебоксарах продолжается реконструкция аэровокзала

Реконструкция Аэропорта Чебоксары началась в августе 2021 года. Сейчас продолжаются работы по усилению перекрытия первого и второго этажей. Также на стадии завершения бетонирование монолитных конструкций. Ведутся работы по устройству плит пола, кровли и инженерных сетей.

И хотя в связи со сложной геополитической обстановкой в стране процесс реконструкции замедлился, но, как отметил Генеральный директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев, работы продолжаются. По словам Руслана Минаева, сейчас принимаются необходимые меры по импортозамещению санкционного оборудования на аналогичное российское производства. Также он отмечает, что в комплектации материалов нет затруднений. Часть необходимого оборудования уже приобретена.

Как отмечается, на период реконструкции аэропорт не перестает работать. Отменены только перелеты в Симферополь и Краснодар. По словам Министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, сегодня востребованность в авиаперевозках достаточно высокая, поэтому реконструкция терминала внутренних авиалиний Аэропорта — стратегическое направление для социально-экономического развития региона. Министр отметил, что после реконструкции пропускная Аэропорт сможет обслуживать до 200 пассажиров в час. И, несмотря на экономические санкции, строительные работы не планируется приостанавливать, реконструкция будет завершена.