Bloomberg: США не будут спешить с изменением политики по Тайваню

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Американский Белый дом на фоне поездки в Тайбэй Нэнси Пелоси решил отказаться от пересмотра своей политики по Тайваню. По информации Bloomberg, администрация Джо Байдена не хочет признавать остров основным союзником США вне НАТО.

Сейчас американские власти предпринимают все усилия, чтобы убедить сенаторов от Демпартии не рассматривать посвященный Тайваню законопроект.

Кроме того, Белый дом не хочет принимать решение о предоставление Тайваню финансовой поддержки в размере 4,5 миллиарда долларов для обеспечения безопасности острова.

Ранее столицу Тайваня – город Тайбэй – посетил спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе своего визита она публично заявила, что делегация американского Конгресса прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость «сохранить демократию». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что поездка Пелоси на Тайвань не должна стать поводом для начала военных действий в регионе.