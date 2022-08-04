ВСУ нанесли удар по донецкому драмтеатру, где проходит прощание с погибшим полковником ДНР Качурой

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с погибшим полковником Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой (также известна под псевдонимом Корса).

По информации РИА Новости, два снаряда попали в здание театра. Сейчас Вооруженные силы Украины ведут интенсивный обстрел центра Донецка. Информации о пострадавших и погибших в результата обстрела пока нет.

Телеканал "Звезда" сообщает, что его съемочная группа попала под обстрел, когда освещала прощание с Качурой.

Ранее власти ДНР сообщили о гибели Ольги Качуры при обстреле в городе Горловка. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно. Качура командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).