Российские войска ликвидировали до 400 украинских военных в Константиновке Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили до 400 украинских военных ракетным ударом по пункту временной дислокации в Константиновке в Донецкой области, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщил он на брифинге.

Кроме того, российские войска нанесли удар по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова. В результате были ликвидированы до 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 13 единиц бронетехники. Конашенков также сообщил, что благодаря активным действиям союзных сил России, ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка несколько бригад ВСУ утратили боеспособность и оставили занимаемые позиции.

Как писал сайт KP.RU, союзные силы России и Донбасса уничтожили испаноговорящих наемников под Харьковом.