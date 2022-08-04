Союзные силы России и Донбасса уничтожили испаноговорящих наемников под Харьковом

Группа испаноговорящих наемников ликвидирована в Харьковской области Фото: REUTERS

Артиллерия союзных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) в Харьковской области уничтожила группу наемников, которые говорили на испанском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в боевом подразделении.

"30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы, - уточнил собеседник агентства. - Засекли испанскую речь путем радиоперехвата".

По словам военнослужащего, данные о скоплении живой силы противника были получены средствами глубинной разведки.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты сообщили, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, теряют боевой дух. В частности, приводится оценка, что наемники недовольны и задержками поставок оружия Запада, а также низким уровнем взаимодействия между подразделениями.

В другом материале журналистов из США сообщается, что иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни. Так, среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать.