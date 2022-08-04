Песков заявил, что Китай вправе проводить учения возле Тайваня на фоне визита Пелоси на остров

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В Кремле считают, что Китай имеет полное право проводить масштабные учения неподалеку от берегов Тайваня, так как остров является китайской территорией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация вокруг Тайваня нагнетается Соединенными Штатами, ярким примером этого является недавний визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаем себе отчет в том, кем она была спровоцирована - визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в китайском МИДе заявили, что американо-китайские отношения после визита Пелоси в Тайбэй уже не будут прежними, так как Вашингтон нарушил суверенитет КНР. В Пекине полагают, что США «явили миру» пример вероломства, организовав поездку Пелоси на Тайвань. Сейчас КНР проводит возле Тайваня беспрецедентные по масштабу военные учения.