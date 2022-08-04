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Политика4 августа 2022 11:26

Киевскому журналисту Шустеру запретили въезд на Украину на три года

"Страна": киевскому журналисту Шустеру запретили въезд на Украину на три года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Савик Шустер. Фото: ИТАР-ТАСС Владимир Синдеев

Савик Шустер. Фото: ИТАР-ТАСС Владимир Синдеев

Журналисту Савику Шустеру, известному по работе в московских и киевских телеканалах, запретили въезд на Украину. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Срок действия ограничения составит три года. Все это время пограничники должны не пускать тележурналиста на территорию государства на основании военного положения и наличия у Шустера иностранного гражданства.

Издание не исключает, что введение меры связано с тем, что работник СМИ критиковал президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.

Как ранее писал сайт kp.ru, в офисе Владимира Зеленского подтвердили существование указа о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.

Согласно этому же документу, гражданства Украины лишились также бизнесмен Геннадий Корбан и оппозиционер, сопредседатель запрещенной киевскими властями партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.