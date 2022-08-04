Пять человек погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками

При обстреле центра Донецка погибли пять человек, в том числе ребенов Фото: Дмитрий СТЕШИН

При ударе украинских боевиков по драмтеатру в центре Донецка, где проходило прощание с полковником Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в четверг, 4 августа 2022 года..

По его словам, ранения получили еще не меньше пяти человек. Подробности очередного кровавого преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), читайте в материале KP.RU.

Информацию о пяти погибших подтвердили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По предварительным данным 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Напомним, Ольга Качура погибла при обстреле ВСУ в городе Горловка. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно. Качура командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР.