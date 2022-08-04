В ЮАР зарегистрирована первая смерть из-за синдрома Гийена-Барре после вакцины J&J Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый подтвержденный случай смерти, спровоцированный последствиями вакцинации средством Johnson & Johnson от коронавирусной инфекции, зарегистрировали в ЮАР. Об этом сообщила в четверг, 4 августа, профессор Ханнели Мейер, которая работает в сотрудничестве с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

Как уточнила эксперт, после вакцинации у человека развилось редкое неврологическое расстройство - синдром Гийена - Барре. «Заболевший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и позже умер», - сообщила профессор, уточнив, что пациента не обнаружили иных причин, способных спровоцировать синдром Гийена – Барре, кроме вакцинации.

Тем временем, глава Министерства здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что было зарегистрировано 6 200 нежелательных явлений в связи с воздействием вакцин от COVID-19 на организм человека. «Учитывая, что в стране использовано 37 млн доз прививок от COVID-19, коэффициент нежелательных последствий составляет 0,017%», - отмтеил он.

Исполнительный директор SAHPRA Боитумело Семете-Макокотлела заявила, что в стране были проведены расследования на фоне 160 летальных случаев с момента начала вакцинации от коронавируса в стране в феврале прошлого года. «Ни одна из них не показала связь с прививкой», - заявила она.

Напомним, днем ранее, 3 августа, стало известно, что Анатолий Чубайс, который оказался в реанимации 31 июля, был госпитализирован с диагнозом «синдром Гийена-Барре».