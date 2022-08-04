Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкционных ограничений в отношении Москвы запрет на выдачу российским гражданам шенгенских виз.

Как передает сообщает Bloomberg, глава внешнеполитического ведомства, который находится с визитом в Киеве, «призвал к введению в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России».

«Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», - сказал министр в телефонном интервью с журналистами.

Напомним, это не первый раз когда Рейнсалу призывает закрыть россиянам въезд в Европу. Ранее министр предложил странам Шенгенской зоны закрыть въезд для российских граждан, а также заявил о необходимости аннулировать уже выданные эстонские визы.

Как писал сайт kp.ru, Рейнсалу заявил, что ранее Эстония прекратила выдачу россиянам новых виз, однако российские граждане продолжают прибывать в республику по визам, полученным в других странах Шенгенской зоны, поэтому Таллин предлагает общеевропейское ограничение.