Король Норвегии Харальд V госпитализирован с лихорадкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с подозрением на лихорадку, сообщает дворец короля.

«Его Величество король был госпитализирован сегодня в Рикшоспиталет (Национальная больница Осло) для исследования лихорадки. Состояние стабильное», – сказано на сайте дворца.

Напомним, в 2020 году Харальд V был срочно доставлен в Национальную больницу Осло. В последние годы у него возникали проблемы с ходьбой из-за травмы ноги, которую монарх получил во время службы в армии.

Еще в начале 2000-х годов король пережил серию операций, после которых вылечился от рака. Харальд также болел в январе 2020 года, когда начались разговоры о будущем монархе.

Харальд V является королем с 17 января 1991 года. Он первый король Норвегии с именем

«Харальд» с начала XII века, то есть со времен Харальда IV.