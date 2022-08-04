Росгвардия уничтожила 24 оператора украинских беспилотников в ЛНР Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии уничтожили в Луганской народной республике 24 оператора беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии. На специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пятерых детей», – скзаано на сайте Росгвардии.

Как сообщили в ведомстве, за три дня военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 снарядов и мин, 140 гранат и свыше 3000 боеприпасов к стрелковому оружию.

Как писал сайт KP.RU, ранее военнослужащие Росгвардии уничтожили в ЛНР 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.