Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии Фото: REUTERS

Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер. За попытку ввести наркотики в Россию спортсменка получила девять лет тюремного заключения.

Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет лишения свободы, а адвокаты просили либо полностью оправдать американскую спортсменку, либо ограничиться минимальным наказанием. Сама же Бриттни Грайнер извинилась перед командой УГМК и родственниками, заявив, что это была ее «честная ошибка», которую она допустила, «собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс».

«Суд признал подсудимую виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере)», - зачитала приговор судья Анна Сотникова.

Напомним, американскую спортсменку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года, обвинив в контрабанде наркотиков. Бриттни Грайнер выступала в России с 2015 года. Кроме того, она дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.