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Политика4 августа 2022 15:51

Байден назвал неприемлемым приговор российского суда бескетболистке Грайнер

Администрация США будет использовать все возможности, чтобы вернуть спортсменку домой, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Байден назвал неприемлемым приговор российского суда бескетболистке Грайнер

Байден назвал неприемлемым приговор российского суда бескетболистке Грайнер

Фото: REUTERS

Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, вынесенной российским судом, является неприемлемым, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия незаконно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своим жене, близким, друзьям и товарищам по команде», – приводятся слова политика на сайте Белого дома.

Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. За попытку ввести наркотики в Россию спортсменка получила девять лет тюремного заключения.

Напомним, спортсменку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года, обвинив в контрабанде наркотиков.