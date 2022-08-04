Байден назвал неприемлемым приговор российского суда бескетболистке Грайнер Фото: REUTERS

Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, вынесенной российским судом, является неприемлемым, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия незаконно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла вернуться к своим жене, близким, друзьям и товарищам по команде», – приводятся слова политика на сайте Белого дома.

Американский лидер пообещал, что администрация США будет использовать все возможности для того, чтобы как можно скорее вернуть из России домой Грайнер, а также другого американского гражданина Пола Уилана.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. За попытку ввести наркотики в Россию спортсменка получила девять лет тюремного заключения.

Напомним, спортсменку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года, обвинив в контрабанде наркотиков.