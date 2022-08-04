Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников Фото: REUTERS

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что направила в суд уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, среди которых граждане Хорватии, Швеции и три подданных Великобритании.

Как передает РИА Новости, хорват, швед и один британец обвиняются в участии в военных действиях, а также попытке захвата власти, еще двое британских граждан обвиняются в пособничестве вербовке наемников, а также в участии в боях на стороне Украины.

«За указанные преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни», - заявили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как сообщалось ранее Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении трех британских граждан, а также шведа и хорвата, которые входили в вооруженные формирования на Украине. Сообщалось, что британские граждане отказались сотрудничать со следствием, а также давать какие-либо показания, а гражданин Швеции, который был взят в плен на территории «Азовстали», отверг обвинение об участии в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.