Украинская армия отступила с позиций в районе Авдеевки и Артемовска Фото: REUTERS

Начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов в четверг, 4 августа, заявил об отходе украинской армии из района Семигорье на артёмовском направлении и из района шахты Бутовка недалеко от Авдеевки.

«В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска», - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Семигорье, перейдя к обороне на восток Кодемы.

Как писал сайт KP.RU, Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, однако были отброшены назад после атаки артиллерией.

«Широко растиражированная цитата украинского командования об отходе с позиций на Бахмуте (Артемовск) не совсем соответствует действительности. Их выбили из Семигорья, сейчас мочалят на Кодеме, но из самого города они никуда не уходили», - заявил военкор.