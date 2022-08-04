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В мире4 августа 2022 17:39

Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Пекин заявил, что Вашингтон нарушает положения ДНЯО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Фото: REUTERS

Вашингтон нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая оружие массового поражения неядерным державам. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», - заявил представитель Китая.

Фу Цонг также обратил внимание на главные договоренности стран-подписантов ДНЯО, которые говорят о том, что «ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны - не принимать у себя подобное вооружение». По его словам, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность, а также затронет стратегические интересы Пекина.

Напомним, накануне Китай призвал США вывести все ядерное оружие из Европы, указав на то, что «так называемые совместные ядерные миссии» повышают риски ядерных конфликтов.