Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам Фото: REUTERS

Вашингтон нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая оружие массового поражения неядерным державам. Такое заявление в четверг, 4 августа, сделал представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», - заявил представитель Китая.

Фу Цонг также обратил внимание на главные договоренности стран-подписантов ДНЯО, которые говорят о том, что «ядерные державы не должны передавать ядерное оружие, а другие неядерные страны - не принимать у себя подобное вооружение». По его словам, появление ядерного оружия в Азии подорвет региональную стабильность, а также затронет стратегические интересы Пекина.

Напомним, накануне Китай призвал США вывести все ядерное оружие из Европы, указав на то, что «так называемые совместные ядерные миссии» повышают риски ядерных конфликтов.